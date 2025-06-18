Обвиняемые в терактах и атаке БПЛА на аэродром не признали вину

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Россияне Максим Косяченко, Татьяна Туриева и ее супруг Дмитрий Туриев (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов) на суде не признали вину по делу о терактах на объектах РЖД, совершенных по заданию украинских спецслужб в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Всех троих граждан обвиняют в терактах на объектах РЖД, минировании военных объектов и атаке на военный аэродром с использованием БПЛА в августе 2023 года.

Туриева и Косяченко сказали, что не признают вину. «Категорически отрицаю, что эти действия были направлены на террористические действия», — заявил Туриев.

В августе 2023 года российское Минобороны сообщало об атаках трех украинских дронов на Калужскую область. По данным ведомства, все БПЛА были уничтожены. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, последствий для людей и инфраструктуры не было.

Детского тренера московского фитнес-клуба 28-летнего Косяченко и 45-летнего косметолога Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Тогда они стали фигурантами дела о теракте на двух железнодорожных объектах, на каких — в материалах дела не говорилось. Позже им вменили и минирование военных объектов, и атаку беспилотников на аэродром.

Мужа Туриевой, 43-летнего Дмитрия, задержали осенью 2024 года. В конце мая сотрудники правоохранительных органов завершили расследование против всех троих обвиняемых.