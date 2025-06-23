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Политика ,  
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Захарова осудила теракт в православной церкви в Дамаске

Спасатели работают в церкви Мар-Элиас после взрыва, произошедшего 22 июня 2025 года в Дамаске, Сирия
Спасатели работают в церкви Мар-Элиас после взрыва, произошедшего 22 июня 2025 года в Дамаске, Сирия (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

МИД России осудил террористический акт в храме Антиохийской православной церкви пророка Божия Илии на востоке Дамаска, при котором смертник открыл стрельбу по прихожанам, а после — совершил самоподрыв. Комментарий официального представителя МИДа Марии Захаровой опубликован на сайте министерства.

Инцидент произошел накануне, 22 июня, в результате погибли 22 человека, десятки получили ранения.

«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии.

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В МВД Сирии уточнили, что террорист-смертник вошел в церковь святого Илии и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой. Там считают, что он связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

На кадрах с места теракта видны обломки мебели, лежащие повсюду осколки. Слышны крики людей.

Захарова осудила теракт в православной церкви в Дамаске
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Софья Полковникова
Мария Захарова Сирия теракт
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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