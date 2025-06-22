В церкви в Дамаске произошел взрыв

В православной церкви пророка Илии в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщает Sana.

По предварительным данным, был совершен теракт.

Корреспондент Sky News Arabia в сирийской столице сообщил о нескольких погибших и раненых в результате теракта.

По предварительной информации, внутри церкви взорвал себя террорист-смертник, передает Reuters.

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