Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США
В Иране может произойти смена режима, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим, почему бы не произойти смене режима?», — написал Трамп.
Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.
Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что задача операции заключается не в свержении власти в Исламской Республике, а в установлении мира.
По словамм главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к ущербу объектом ядерной программы Ирана.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года