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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США

Сюжет
Война Израиля и Ирана

В Иране может произойти смена режима, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим, почему бы не произойти смене режима?», — написал Трамп.

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Рафаэль Гросси

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что задача операции заключается не в свержении власти в Исламской Республике, а в установлении мира.

По словамм главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к ущербу объектом ядерной программы Ирана.

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Дональд Трамп
политик, президент США
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