ВТБ сообщил о двукратном сокращении потерь россиян от кибермошенничества
Потери россиян от онлайн-мошенничества сократились вдвое, несмотря на рост числа подробных атак в 1,5 раза, рассказал на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. Он отметил, что количество краж в онлайн-банках уменьшилось благодаря модернизации систем защиты клиентов.
Ранее мошенники пытались взломать личные кабинеты и самостоятельно выводили деньги. После внедрения банками дополнительных мер безопасности — подтверждения операций по NFC, биометрии и введения самозапретов на кредиты злоумышленники сменили тактику. Сейчас они убеждают пользователей самостоятельно переводить средства через банкоматы или онлайн, используя методы социальной инженерии и психологического давления.
Особенно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних: число хищений среди этой группы удвоилось из-за высокой цифровой активности подростков и недостатка знаний о безопасности. В то же время пожилые люди стали реже попадаться на уловки мошенников на 22%.
Для дополнительной защиты ВТБ предлагает клиентам подтверждать операции по биометрии через приложение «Госуслуги» или в отделениях банка, а также использовать технологию NFC — прикладывать карту к смартфону. Это усложняет мошенникам вывод средств, так как они чаще действуют по телефону и не имеют доступа к картам.
Ранее специалисты по кибербезопасности компании F6 сообщили, что мошенники начали использовать в России новое вредоносное приложение SuperCard для кражи данных банковских карт и вывода средств со счетов.
SuperCard — модифицированная версия известного инструмента NFCGate, предназначенного для перехвата трафика бесконтактной оплаты. Весной программа использовалась для атак в Европе, а в мае специалисты зафиксировали первые попытки ее применения против клиентов российских банков.
Приложение распространяется под видом легальных сервисов, включая якобы официальные госпрограммы и банковские приложения. Мошенники убеждают жертв установить вредоносный APK-файл, используя методы психологического давления.
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