ТАСС узнал детали нового эпизода в деле экс-замглавы Минобороны Иванова

Показания по новому эпизоду дела о коррупции против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова дал его соучастник и учредитель агрокомплекса «Русское село» Сергей Бородин, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Взяткой для Иванова стали заем и уставной капитал «Русского села» в размере 30 млн руб., который на счет компании вносил Бородин.

«В качестве способа дачи взятки Тимуру Иванову следствие рассматривает предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс «Русское село», — цитирует агентство материалы дела.

Компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой расторгнуть договор с «Русским селом» после того, как в отношении Иванову завели новое уголовное дело, пишет агентство. Заседание по этому иску состоится 27 июня.

Ранее в отношении Иванова и другого фигуранта дела Александра Фомина завели новое уголовное дело о получении взятки на сумму более 152 млн руб.

Иванова задержали весной 2024 года. По данным следствия, он оказывал содействие компаниям, которые в ответ бесплатно выполняли работы на его частных объектах. Сумма предполагаемой взятки превышает 1 млрд руб.

В ноябре 2024 года Следственный комитет ужесточил обвинение, возбудив новое уголовное дело. После этого экс-чиновнику вменили хищение 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрату более 200 млн руб. при операциях с валютой при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Иванов не признал вину.

Максимальное наказание по статье о взятке предусматривает до 15 лет лишения свободы.