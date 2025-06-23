Цена нефти впервые с января превысила $80 после ударов США по Ирану

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с конца января. Эксперты ожидали скачка цен на нефть после удара США по иранским ядерным объектам вплоть до $100. Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив

Стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7% до $81,4 за баррель, сообщает Bloomberg.

Последний раз цена на Brent превышала $80 за баррель в конце января.

Цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт Израиля с Ираном, нанеся удары по иранским ядерным объектам.

После этого эксперты ожидают скачка цен на нефть в том числе до $100 за баррель.

После атаки США в Иране пригрозили в ближайшие часы перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что закрытие Ормузского пролива станет «масштабной эскалацией», которая потребует реакции не только со стороны Штатов, но и других государств. По его мнению, для Ирана такой шаг будет «экономическим самоубийством».