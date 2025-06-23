Трамп исключил из числа сторонников конгрессмена из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп исключил из числа сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Ранее Масси в соцсети Х (Twitter) раскритиковал решение Трампа об ударах по ядерным объектам в Иране. Он назвал атаку противоречащей конституции.

«Конгрессмен Томас Масси из Кентукки — не часть движения MAGA, хотя ему нравится говорить, что он в него входит. На самом деле MAGA его не хочет, не знает и не уважает. Он — отрицательная сила», — написал Трамп.

Президент назвал конгрессмена «простодушным выскочкой». По словам Трампа, Масси «слаб, неэффективен». Конгрессмен голосует против даже самых хороших предложений, добавил он.

По мнению Трампа, американская операция в Иране стала «впечатляющим военным успехом». США «вырвали бомбу прямо из рук» Тегерана, отметил американский президент.

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Президент США считает, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к повреждениям объектов ядерной программы Ирана.