Трамп заявил о монументальных разрушениях после атаки США на Иран

Повреждения ядерных объектов в Иране после удара США были монументальными, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Ущерб ядерным объектам в Иране, как говорят, «монументальный». Удары были сильными и точными», — написал Трамп.

По словам президента США, американские военные в ходе операции продемонстрировали «большое мастерство».

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Первым операцию под названием «Восстающий лев» начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что задача операции заключается не в свержении власти в Исламской Республике, а в установлении мира.