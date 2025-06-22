В Генштабе Израиля заявили о поворотном моменте после ударов США по Ирану

Начальник Генштаба ЦАХАЛ назвал американский удар по иранским ядерным объектам «очень точным и впечатляющим». По словам Эяля Замира, теперь израильская военная операция против Ирана подошла «к поворотному моменту»

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Израильские военные достигли многих целей в Иране, но военная кампания продолжается, поскольку еще остаются цели и задачи, а темпы ударов продолжают увеличиваться, заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

«Операция «Восходящий лев» продолжается уже десятый день. На данный момент мы достигли многих целей, включая нанесение значительного ущерба ядерной программе Ирана. После очень точного и впечатляющего удара американских военных по ключевым ядерным объектам прошлой ночью мы подошли к поворотному моменту в кампании», — сказал Замир, его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

По словам начальника Генштаба израильской армии, американская атака стала возможна благодаря «совместным дипломатическим и военным усилиям» Израиля и США. По словам Замира, на протяжении всех месяцев планирования, и особенно на прошлой неделе, он поддерживал контакт с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-лейтенантом ВВС Дэном Кейном, а также главой Центрального командования США генерал Эриком Куриллой.

«Мы продолжаем увеличивать темпы наших ударов в соответствии с оперативным планом, и мы готовы продолжать так долго, как это необходимо. ЦАХАЛ продемонстрировала свою решимость и возможности — любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы не пойдем на компромисс в вопросе безопасности граждан Израиля», — заключил он.

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В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который продолжается с 13 июня. Были атакованы три ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. На подземную фабрику в Фордо, по словам президента Дональда Трампа, был сброшен «полный комплект бомб». Удары были нанесены с использованием противобункерных авиабомб GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 т каждая, их несли бомбардировщики B-2.

По каким объектам нанесли удары США Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства. В лабораториях и на предприятиях комплекса работают порядка 3 тыс. специалистов. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых ТВЭЛов (тепловыделяющий элемент — стержни, которые опускают в реактор для контроля над цепной реакцией) и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и др. Ранее центр неоднократно был атакован Израилем. The New York Times пишет, что там хранится ядерное топливо, близкое к бомбовому. Ранее Израиль атаковал лаборатории на объекте. Уранообогатительный завод в городе Натанз — крупнейший в Иране, включает надземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Его подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлено 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Надземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%. Надземные объекты в Натанзе получили повреждения в первый день израильских атак. По данным МАГАТЭ, электрическая инфраструктура на заводе была разрушена израильскими ударами, и потеря электроэнергии могла также повредить центрифуги на объекте. Уранообогатительный завод в Фордо — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум. The New York Times пишет, что только у США есть бомбы, которые могут поразить этот объект. Чтобы достичь объекта, нужно сбросить несколько бомб на одно и то же место. По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр не более чем с 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года.