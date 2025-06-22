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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам на западе Ирана

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Война Израиля и Ирана

Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры на западе Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В операции участвовали 20 истребителей, экипажи нанесли удары с использованием более 30 боеприпасов.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет <...>, а также по спутникам и военным радиолокационным станциям», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись объекты в городах Керманшах и Хамадан, уточнила израильская армия. В районе Тегерана военные нанесли удар по пусковой установке ракет класса «земля-воздух».

По информации Mehr, в Тебризе на северо-западе Ирана сработала система ПВО. Город атаковали израильские беспилотники, отмечает агентство.

Силы ПВО начали работу в Ширазе на юге страны и Керманшахе.

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Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Первым операцию под названием «Восстающий лев» начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Иран пообещал ответ на атаки американской стороны.

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