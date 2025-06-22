В Крыму рассказали, где оперируют директора сафари-парка Зубкова
Директору парка «Тайган» в Крыму Олегу Зубкову, на которого напали львы, проводят операцию в Белогорске, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
«Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске», — написал он в своем телеграм-канале.
Прежде он сообщил, что директора планировали доставить в больницу. Крючков подчеркнул, что состояние Зубкова в настоящее время тяжелое.
Инцидент произошел вечером 22 июня. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, львы напали на директора парка «Тайган» во время кормления. Мужчина сам выбрался из клетки, а затем потерял сознание, у него множественные ранения.
Парк «Тайган» находится в городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник львов, говорится в описании сафари-парка на его сайте. На территории площадью более 30 га проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.
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