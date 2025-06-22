Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Президент России Владимир Путин в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает Кремль.

В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Участники мероприятия почтили память погибших в войне минутой молчания.



Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы.