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Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады. Видео

Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады. Видео
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Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

На кадрах видно, как президент кладет букет красных роз, после чего встает и приносит поклон. Затем глава государства принял участие в церемонии возложения венка к памятнику «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

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Невский пятачок — это обозначение плацдарма на восточном берегу Невы у Невской Дубровки, который во время блокады удерживали сражавшиеся на Ленинградском фронте солдаты (с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года). 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев или около 900 дней. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек. По данным петербургской прокуратуры, жертв было более 1 млн.

В 1995 году 27 января было объявлено Днем воинской славы России под названием «День снятия блокады города Ленинграда». В 2014 году название Дня воинской славы было изменено на День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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