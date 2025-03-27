Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Заполярья»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин начал свой визит в Мурманскую область с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья», сообщил официальный телеграм-канал Кремля.

Глава государства под звуки военного оркестра подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память погибших в Великой Отечественной войне бойцов минутой молчания.

Памятник, также известный как «Алеша», был открыт в 1974 году на сопке Зеленый мыс к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он расположен на высоте около 200 м над уровнем моря, его высота составляет более 42 м.

9 мая 1975 года в мемориальном комплексе прошло торжественное перезахоронение останков Неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь.



Путин прилетел в Мурманск ранее 27 марта.

В городе проходит VI Международный арктический форум под девизом «На Севере — жить!».

Ключевыми темами обсуждения форума заявлены стратегия Северного морского пути и формирование новых логистических цепочек, сохранение уникальной природы, поддержка туризма, привлечение новых кадров, совершенствование государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике.