Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Заполярья»
Президент России Владимир Путин начал свой визит в Мурманскую область с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья», сообщил официальный телеграм-канал Кремля.
Глава государства под звуки военного оркестра подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память погибших в Великой Отечественной войне бойцов минутой молчания.
Памятник, также известный как «Алеша», был открыт в 1974 году на сопке Зеленый мыс к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он расположен на высоте около 200 м над уровнем моря, его высота составляет более 42 м.
9 мая 1975 года в мемориальном комплексе прошло торжественное перезахоронение останков Неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь.
Путин прилетел в Мурманск ранее 27 марта.
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