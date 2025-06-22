Появилось видео поздравления Нетаньяху Трампа после атаки США на объекты Ирана

Нетаньяху поздравил Трампа после атаки США на объекты Ирана. Видео

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением после атаки США на три ядерных объекта Ирана. «Поздравляю, президент Трамп», — начал свое обращение он.

США нанесли удары по трем объектам в ночь на 22 июня.