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Война Израиля и Ирана ,  
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Нетаньяху поздравил Трампа после атаки США на объекты Ирана. Видео

Появилось видео поздравления Нетаньяху Трампа после атаки США на объекты Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Нетаньяху поздравил Трампа после атаки США на объекты Ирана. Видео
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением после атаки США на три ядерных объекта Ирана. «Поздравляю, президент Трамп», — начал свое обращение он.

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Иран Израиль Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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