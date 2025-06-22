Генсек ООН удары США по Ирану назвал прямой угрозой миру

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности. Заявление Гутерриша опубликовано на сайте ООН.



Генсек отметил, что конфликт может быстро выйти из–под контроля, а риск такого исхода лишь растет. Такой сценарий, по мнению Гутерриша, приведет к катастрофическим последствиям как для гражданского населения и региона, так и для всего мира.

«Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — заявил он, призвав государства-членов ООН к деэскалации, соблюдению Устава организации и норм международного права.



«В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса», — сказал Гутерриш.

Трамп ранее заявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Американский президент назвал бомбардировку « историческим моментом » для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.

После объявления об ударах по Ирану Трамп репостнул в соцсетях сообщение Open Source Intel с фразой «Фордо больше нет». Этот подземный ядерный объект, один из ключевых в иранской программе, находится к югу от Тегерана.

Власти Ирана пока не отреагировали на заявление Трампа. По данным агентства Fars, жители города Кум, расположенного рядом с Фордо, сообщили о звуках взрывов. При этом Тегеран предупредил ранее, что ответит на удары США, если Вашингтон напрямую вмешается в конфликт.

