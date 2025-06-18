В Финляндии начали проверку автора сюжетов с критикой разрыва с Россией
Против женщины, предположительно, уроженки России, проживающей в Финляндии, начали досудебное расследование за съемку видеороликов, которые местные власти сочли пропагандистскими, сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, женщина живет в городе Хамина и ведет YouTube-канал «Не жизнь, а сказка». В своих видео она критикует экономическое положение Финляндии и обвиняет власти страны в последствиях, к которым, по ее словам, привели разрыв отношений с Россией и вступление в НАТО. О том, что женщина может оказаться уроженкой России, пишет Yle. При этом неизвестно, отказалась ли она от российского паспорта.
В частности, в одном из роликов неизвестная утверждает, что «финны разрушили все, что могли», а Финляндию сравнивает с «глупой и злой обезьяной», «пытающейся разбудить льва». Женщина заявляет, что страна не оценила помощь со стороны Москвы.
Среди видеосюжетов — кадры заброшенных зданий, пустующих домов и очередей за бесплатной едой. В трех видеороликах показана раздача продуктов в Хамине, а личности некоторых участников сцен одного из роликов, по информации Yle, удалось установить.
Как отмечает издание, часть съемок также велась с помощью беспилотника, несмотря на действующие в ЕС санкции, запрещающие гражданам России использовать дроны на территории союза. Кроме того, один из видеороликов был снят вблизи пограничного пункта в Виролахти на юго-востоке Финляндии.
Это стало основанием для досудебного расследования, которое ведет областная пограничная служба. Инцидент рассматривают как возможное авиационное и территориальное нарушение.
Съемки, как пишет издание со ссылкой на Helsingin Sanomat, велись не только в регионе юго-восточной Финляндии, но и в других городах, включая Хельсинки, Хямеэнлинна, Миккели, у приостановившей работу АЭС и у завода Pellos.
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