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Политика ,  
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В МИД Финляндии вызвали российского дипломата из-за самолета на границе

Посольство России в Хельсинки, Финляндия
Посольство России в Хельсинки, Финляндия (Фото: Eyno Pv / Shutterstock)

Главу российской дипмиссии вызвали в Министерство иностранных дел Финляндии в связи с подозрением в нарушении финского воздушного пространства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства. Об этом также пишет финский телеканал Yle.

«Министерство иностранных дел пригласило исполняющего обязанности главы представительства России выступить по этому вопросу сегодня», — говорится в заявлении финского министерства.

По данным финской стороны, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья города Порвоо в южной части страны. Город располагается в 30 км к востоку от Хельсинки на побережье Финского залива. Местная погранслужба расследует этот инцидент.

Финский МИД вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В конце мая посла России также вызвали в МИД Финляндии из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства 23 мая. Тогда финский телеканал сообщил, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо.

Президент России Владимир Путин не раз отрицал, что Россия готовится к нападению на НАТО. По его словам, это «чушь» и «пугалки для бюргеров».

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Полина Харчевникова
МИД Финляндии Россия дипломат нарушение воздушного пространства
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