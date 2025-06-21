Пять военных КСИР погибли при ударах Израиля по Керманшаху
По меньшей мере пять военнослужащих КСИР погибли, еще девять получили ранения в результате ударов Израиля по объектам в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает агентство Mehr.
Целью обстрела стал нефтяной район в городе Касре-Ширин на границе с Ираком. Глава областной администрации уточнил, что Тель-Авив провел атаку в два этапа, в результате чего погибли и пострадали служащие КСИР.
Накануне ЦАХАЛ заявил, что военно-воздушные силы Израиля убили командира второй бригады беспилотников КСИР, однако в военном ведомстве не уточнили, по какому району был нанесен удар.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.
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