Пять военных КСИР погибли при ударах Израиля по Керманшаху

По меньшей мере пять военнослужащих КСИР погибли, еще девять получили ранения в результате ударов Израиля по объектам в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает агентство Mehr.

Целью обстрела стал нефтяной район в городе Касре-Ширин на границе с Ираком. Глава областной администрации уточнил, что Тель-Авив провел атаку в два этапа, в результате чего погибли и пострадали служащие КСИР.

Накануне ЦАХАЛ заявил, что военно-воздушные силы Израиля убили командира второй бригады беспилотников КСИР, однако в военном ведомстве не уточнили, по какому району был нанесен удар.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.