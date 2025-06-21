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Падение режима Асада ,  
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В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Сюжет
Падение режима Асада
Новые власти Сирии задержали двоюродного брата бывшего президента страны Васима Асада. Его обвиняют в наркоторговле. Экс-президент Башар Асад уехал из Сирии и получил убежище в России
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Васим Асад (Фото: Министерство внутренних дел Сирии)

В Сирии силовики задержали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада Васима Асада. Его обвиняют в наркоторговле и других правонарушениях. Об этом пишет SANA со ссылкой на МВД республики.

Васима Асада задержали на сирийско-ливанской границе сотрудники Службы общей разведки и МВД. По информации ведомства, Васим Асад торговал наркотиками и был причастен к нескольким преступлениям в период режима Бащара Асада.

Ранее весной 2025 года Европейский союз и Соединенные Штаты ввели против двоюродного брата экс-президента санкции. Его обвинили в торговле каптагоном, амфетамином.

Вассим Бади аль-Асад командовал военизированным подразделением в составе армии Сирии. Он «публично призвал к формированию сектантских ополчений для поддержки режима» и является «ключевой фигурой в региональной сети незаконного оборота наркотиков», утверждают в американском Минфине.

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Фото:Syria.tv

Санкции коснулись и Самера Асада, тоже двоюродного брата президента. Он, по версии США и новых сирийских властей, курировал ключевые объекты по производству наркотика каптагона в районе городов Латакия и Каламун, расположенных на берегу Средиземного моря, считают в США.

В декабре прошлого года в аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного президента Сирии — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Башар Асад покинул пост президента и уехал из Сирии 8 декабря, когда в сирийскую столицу Дамаск вошли антиправительственные силы. Он и члены его семьи получили убежище в России. В Сирии было сформировано переходное правительство, его возглавил Мухаммед аль-Башир.

После свержения Асада стало известно о «международной охоте» за активами его семьи и приближенных, а также о расследованиях, связанных с отмыванием денег и приобретением недвижимости за рубежом.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сирия Башар Асад наркоторговля МВД
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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