 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: alireza akhlaghi official / Shutterstock
Фото: alireza akhlaghi official / Shutterstock

В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного президента Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Об этом сообщило издание Al-Quds Al-Arabi.

Их задержали в аэропорту Рафик Харири в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. Он заявил, по данным агентства, что их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.

Помощник президента допустил, что Путин встретится с Асадом
Политика
Башар Асад и Владимир Путин

Дурейд Асад — сын Рифата Асада, брата умершего президента Сирии Хафеза Асада (1930–2000). Он жил за границей с 1984 года — после неудавшейся попытки переворота. В 2021 году Башар Асад вернул 87-летнего дядю в Сирию, договорившись, что тот не будет заниматься политической деятельностью. Арабские СМИ сообщали, что после переворота в Дамаске 2024 года Рифат Асад с семьей перебрался в Ливан.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск, объявив о свержении режима Асада. Экс-президент бежал из страны в Россию, которая предоставила ему убежище. Побег также был организован при помощи российских разведчиков, писал со ссылкой на источники Bloomberg. Они вывезли его через авиабазу России в Сирии.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Бейрут Башар Асад уход Башара Асада Ливан
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Материалы по теме
Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемии
Политика
В «цитадели Асада» в Сирии ввели комендантский час после протестов
Политика
WP узнала, как при Асаде кодовыми словами называли информаторов и аресты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 19:15
Джонсон снялся в украинской новогодней комедииПолитика, 20:43
Под открытым небом: в чем секрет популярности балконов и террасРБК и ПИК, 20:42
В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса ТиммыСпорт, 20:36
Курские власти сообщили об уничтожении еще двух украинских ракетПолитика, 20:33
При столкновении автобуса с лесовозом под Братском погибли два человекаОбщество, 20:25
Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsСпорт, 20:23
Атакованный дроном ТЦ во Владикавказе открылся для посещенияПолитика, 20:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Семь причин ездить на Lada AuraРБК и Автоваз, 20:12
Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи УкраинеПолитика, 20:09
В Белом доме заявили о «первичных признаках», что самолет AZAL был сбитПолитика, 19:54
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 19:37
На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортамиПолитика, 19:33
«Куньлунь» забрал из списка отказов КХЛ голкипера «Спартака»Спорт, 19:28