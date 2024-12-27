На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами

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В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного президента Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Об этом сообщило издание Al-Quds Al-Arabi.

Их задержали в аэропорту Рафик Харири в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. Он заявил, по данным агентства, что их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.

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Дурейд Асад — сын Рифата Асада, брата умершего президента Сирии Хафеза Асада (1930–2000). Он жил за границей с 1984 года — после неудавшейся попытки переворота. В 2021 году Башар Асад вернул 87-летнего дядю в Сирию, договорившись, что тот не будет заниматься политической деятельностью. Арабские СМИ сообщали, что после переворота в Дамаске 2024 года Рифат Асад с семьей перебрался в Ливан.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск, объявив о свержении режима Асада. Экс-президент бежал из страны в Россию, которая предоставила ему убежище. Побег также был организован при помощи российских разведчиков, писал со ссылкой на источники Bloomberg. Они вывезли его через авиабазу России в Сирии.