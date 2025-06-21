Прощание с Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета

Валентина Талызина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Прощание с народной артисткой России Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета, сообщили РБК в театре.

«Дата и время будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении.

Похороны Талызиной состоятся на Ваганьковском кладбище, пишет «РИА Новости» со ссылкой на близкого друга актрисы Владека Дармана. По его словам, церемония запланирована на 24 июня.

Валентина Талызина умерла 21 июня, ей было 90 лет. За годы карьеры актриса исполнила роли в 139 фильмах и сериалах. Последний сериал с ее участием — «Лето в городе» — вышел в 2023 году.

Артистка известна ролью подруги главной героини, Нади, в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Кроме того, Талызина озвучивала маму Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино.

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