Иранский ученый-ядерщик погиб при ударе Израиля вместе с женой

Иранский ученый-ядерщик Исар Табатабаи-Камше погиб в результате израильского удара 19-20 июня, сообщает иранское агентство Mehr.

Вместе с ним его супруга Мансуре Хаджи-Салем, отмечает агентство. Где именно это произошло, Mehr не уточняет.

Доктор Табатабаи получил степень магистра в области машиностроения в 2004 году. Позднее он стал доктором наук в области атомной энергетики. Ученый посвятил годы своей жизни ядерной промышленности страны, отмечает Mehr.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В результате ударов по ядерным и военным объектам Ирана погибли несколько высокопоставленных военачальников и ученых, которые занимались развитием ядерной программы.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию. В результате боевых действий погибли минимум 430 иранских граждан, пострадали почти 3,5 тыс. человек. В Израиле от ударов со стороны Тегерана погибли более 20 человек, свыше 1,2 тыс. получили ранения.