Глава Воронежской области уточнил число сбитых ночью дронов

В ночь на 21 июня над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника, сообщил глава региона Александр Гусев.

БПЛА уничтожили над тремя городами области, отметил губернатор. Гусев не уточнил, где именно сбили дроны.

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее Гусев писал о нескольких уничтоженных над Воронежем и областью беспилотниках. В 2:44 мск в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

По данным Минобороны, ночью ПВО перехватили над российскими регионами пять дронов. По два БПЛА уничтожили над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией, уточнили в ведомстве.

Вечером 20 июня с 22.00 до 23.55 мск над тремя областями — Белгородской, Курской и Воронежской — сбили 23 украинских беспилотника.