Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород
Украинский беспилотник атаковал Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавших в результате атаки нет. В результате сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. В Белгородской области 12 июня в больнице скончался мальчик, пострадавший в результате очередной атаки дрона ВСУ в поселке Борисовка. По словам Гладкова, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь, но спасти его не удалось.
В Борисовке атака пришлась на многоквартирный дом. Кроме ребенка, ранения получили еще двое мирных жителей. Дрон повредил фасад и остекление в здании, а также находящийся рядом легковой автомобиль.
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