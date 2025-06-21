Европейский союз добивается смены власти в России, заявила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, — это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — считает Кнайсль.

По словам Кнайсль, возможное возобновление закупок российского газа в Европе увязывается с политическими изменениями в Москве. Она сослалась на высказывание госсекретаря по энергетике Австрии Элизабет Цехетнер о том, что поставки газа могут быть пересмотрены «после смены режима в России».

Австрия предложила странам ЕС сохранить возможность пересмотра отказа от российского газа после завершения конфликта на Украине.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эти слова «важным сигналом» в направлении восстановления экономического диалога.

«Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики», — отметил Дмитриев.

Еврокомиссия продолжает настаивать на реализации плана по отказу от газа из России. По данным Reuters, европейским компаниям хотят запретить заключать новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. Подписанные до 17 июня этого года краткосрочные контракты нужно будет завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года. Словакия и Венгрия эти планы не поддерживают.

«Заключение мирного соглашения не должно привести к возобновлению импорта российского газа», — подчеркивал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила 17 июня, что Европа навсегда перекроет кран с российским газом. Она отметила, что Европа изложила предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года и уже на данном этапе «резко сократила» свою зависимость от него.