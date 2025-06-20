 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иранские государственные СМИ показали кадры, предположительно, с израильских производств беспилотников, расположенных в Иране. Объекты находились неподалеку от Тегерана и Исфахана, где расположены стратегические объекты

Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране
Video

Иранские СМИ, в том числе IRIB, показали кадры с грузовиками и фургонами, переоборудованными для перевозки FPV-дронов. Кроме того, были продемонстрированы секретные объекты, обнаруженные недалеко от Тегерана и Исфахана, на которых, предположительно, велось производство беспилотников.

IRIB, в частности, показал комплекты запчастей беспилотников, подготовленные к сборке. Объект, где расположено производство, был скрыт в трехэтажном здании неподалеку от Тегерана.

ЕС раскрыл, о чем договорился с Ираном на переговорах о ядерной программе
Политика
Аббас Арагчи (в центре) выступает перед СМИ после своей встречи с группой европейских министров E3 20 июня 2025 года в Женеве, Швейцария

Фарзин Надими, научный сотрудник Вашингтонского института и эксперт по иранскому оружию, связал проникновение сотрудников израильских спецслужб в Иран и структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с коррупцией. Проникновение агентов «Моссада», в том числе на высшие уровни военного руководства Ирана, подтверждали и представители власти исламской республики.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Израиль спецоперации
Материалы по теме
ЕС раскрыл, о чем договорился с Ираном на переговорах о ядерной программе
Политика
Россия потребовала от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран
Политика
Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
В аэропорту Тамбова ограничили полеты Политика, 00:54
В Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве $18 тыс. Общество, 00:49
Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8 Технологии и медиа, 00:40
Глава МИД Ирана встретится с Путиным Политика, 00:38
В Кракове театр убрал украинский флаг с фасада из-за угроз Общество, 00:05
Легендарный клуб под следствием. Кого в России ловили на договорняках Спорт, 00:02
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Политика, 00:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране Политика, 20 июн, 23:53
Врачей в Петербурге осудили по делу об отравлении восьми пациентов барием Общество, 20 июн, 23:20
Глава НАО рассказала о преодолении стены в 4 метра в «школе губернаторов» Политика, 20 июн, 23:00
ЕС раскрыл, о чем договорился с Ираном на переговорах о ядерной программе Политика, 20 июн, 22:58
Генсек ОПЕК сообщил Путину о намерении деполитизировать нефть как товар Политика, 20 июн, 22:52
Воробьев рассказал о замене тысяч работников складов и курьеров роботами Политика, 20 июн, 22:50
Насколько визит Пашиняна в Стамбул приблизил восстановление дипотношений Политика, 20 июн, 22:45