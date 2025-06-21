Госдеп США заявил о прерогативе Трампа принимать решения по Украине
Решения о дальнейших действиях США в отношении российско-украинского конфликта может принимать только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Трансляцию вел Fox 5 Atlanta.
«Только президент может принимать решение о том, как действовать дальше. Только он знает <...> как мы можем повлиять на ситуацию», — сказала Брюс журналистам.
По ее словам, США внимательно следят за развитием переговорного процесса между Москвой и Киевом. Брюс подчеркнула, что прекращение боевых действий возможно лишь в результате взаимных договоренностей сторон.
«Любой переговорный процесс проходит очень сложно, и не все детали становятся достоянием общественности», — добавила представитель Госдепа.
В июне Брюс заявила, что Соединенные Штаты положительно оценивают прогресс на переговорах между Москвой и Киевом. Трамп и госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркивали, что урегулировать конфликт возможно только через прямой диалог сторон.
Переговоры между российской и украинской делегациями возобновились весной. Встречи состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По их итогам стороны договорились о передаче тел погибших и обмене военнопленными, также они обменялись проектами меморандума о возможном урегулировании.
Москва, среди прочего, настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины, ограничении численности ВСУ, признании "территориальных реалий" и гарантиях прав русскоязычного населения.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее исключил отказ от курса на вступление в НАТО и провозглашение нейтрального статуса.
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