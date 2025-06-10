В Госдепе приветствовали прогресс на переговорах России и Украины
Соединенные Штаты положительно воспринимают прогресс на переговорах России и Украины, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
По словам Брюс, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио давно говорят, что реальное урегулирование украинского конфликта возможно только «при непосредственном диалоге сторон», и именно это наблюдается в Стамбуле. «И мы приветствуем успех, движение к [урегулированию] и обмен заключенными», — добавила руководитель пресс-службы.
По словам Брюс, Вашингтон не принимает непосредственного участия в переговорах в Стамбуле, но находится в контакте с обеими сторонами.
Прямые переговоры России и Украины возобновились этой весной. Встречи прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. На них стороны договорились в том числе об обмене военнопленными и телами погибших бойцов. Кроме того, делегации передали друг другу проекты меморандума о мирном урегулировании.
Требования Москвы включают нейтральный статус Украины и запрет на иностранную военную деятельность в стране; безъядерный статус Украины и ограничение численности ВСУ; международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России; снятие ограничений на использование русского языка и деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается провозглашать нейтральный статус и отказываться от намерения присоединиться к НАТО.
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