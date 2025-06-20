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Технологии и медиа ,  
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МВД опровергло сообщения о крупнейшей утечке 16 млрд паролей

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Сообщения о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей не соответствует действительности, сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами («ворами паролей»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в архиве хранится много повторяющихся устаревших паролей и данных, которые «уже были скомпрометированы ранее».

«Это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища», — подчеркнула киберполиция.

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

О крупнейшей в истории утечке данных сообщили накануне исследователи Cybernews. Тогда в открытый доступ попали почти 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов в популярных сервисах.

По данным Forbes, утечка включает авторизационные данные для сервисов Apple, Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ.

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Полина Харчевникова
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