Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Крупнейшую в истории утечку данных обнаружили исследователи Cybernews: в открытый доступ попали почти 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов в популярных сервисах. Как сообщает Forbes, база данных, предположительно, собиралась с помощью программ-инфостилеров и содержит новые, ранее не публиковавшиеся учетные данные.
Утечка включает авторизационные данные для сервисов Apple, Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), GitHub, Telegram, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ, уточняет Forbes.
«Это не просто утечка — это план для массовой эксплуатации. Это свежие, масштабные данные, которые можно использовать в качестве оружия и взлома аккаунтов», — говорят исследователи.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям сменить все пароли, использовать менеджеры паролей и включить многофакторную аутентификацию. Особое внимание советуют уделить важным аккаунтам — почте, банковским и государственным сервисам.
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