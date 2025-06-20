В Минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин существовать

Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / Global Look Press

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто поставил под сомнение необходимость существования НАТО, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

«У НАТО больше нет причин для существования. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это мир», — сказал он.

По его словам, теперь отношения нужно строить со всем остальным миром, а не только с США и Европой. Он напомнил, что Североатлантический альянс «создавался для обеспечения мира и взаимной защиты».

«Теперь оно [НАТО] должно либо стать организацией, которая выполняет эту миссию, взаимодействуя с глобальным Югом — а значит, радикально измениться, — либо нам не удастся достичь цели: безопасности в рамках правил, единых для всех», — считает Крозетто.

НАТО (Организация Североатлантического договора) было создано 4 апреля 1949 года для обеспечения коллективной обороны стран-участниц. По состоянию на 2025 год альянс насчитывает 32 государства, включая новых членов — Финляндию (2023) и Швецию (2024). Основой организации остается принцип коллективной безопасности, согласно которому нападение на одну страну НАТО рассматривается как атака на всех.