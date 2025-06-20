Путин заявил о шести волнах расширения НАТО с конца 1990-х

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

С 1990-х годов у НАТО произошло уже шесть волн расширения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«С начала 90-х годов <...> мы имели пять волн расширения [НАТО], можно сказать, уже шесть. И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы», — сказал Путин.

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