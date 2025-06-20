 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Путин намекнул модератору, что геополитику можно обсуждать до утра

Сюжет
ПМЭФ-2025

Путин намекнул модератору, что геополитику можно обсуждать до утра
Video

Президент Владимир Путин намекнул модерирующему пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Надиму Котеичу, что дискуссия может продлиться до утра, если так долго обсуждать каждую тему.

«Наверное, достаточно говорить о геополитике. Буквально последний вопрос и перейдем к экономике и другим вопросам, касающимся искусственного интеллекта», — сказал модератор.

«Так мы с вами до утра будем», — шутливо заметил Путин. К этому моменту пленарная сессия длилась чуть более трех часов.

«Страна добрых людей» и «барометр» рынка: цитаты третьего дня ПМЭФ
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ПМЭФ в 2025 году проходит с 18 по 21 июня. В качестве главной темы форума в 2025 году выбрали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

20 июня состоялась пленарная сессия с Путиным. Она продлилась 4 с половиной часа, на ней присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Модератором сессии стал журналист из ОАЭ Надим Котеич.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ПМЭФ Владимир Путин геополитика
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ
Экономика
Путин назвал, каким целям России посвящен ПМЭФ-2025
Политика
Пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина и главы Индонезии. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 18:52
Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении Политика, 20:30
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ Экономика, 20:08
Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров Бизнес, 20:06
«Россети» назвали условие своего интереса к сетевому активу «РусГидро» Бизнес, 20:06
Петр Фрадков поделился мнением о развитии высокотехнологического сектора Пресс-релиз, 20:05
Путин предсказал проблемы борцам с теневым флотом России Политика, 20:03
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за отказа от российского газа Политика, 20:00
Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четыре матчбола Спорт, 19:59
Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации Политика, 19:58
Путин назвал Открытый диалог шагом к созданию новой модели мирового роста Отрасли, 19:56
«Маер» транслировал главные цитаты Путина на ПМЭФ Пресс-релиз, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55