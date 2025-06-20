Путин намекнул модератору, что геополитику можно обсуждать до утра

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Президент Владимир Путин намекнул модерирующему пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Надиму Котеичу, что дискуссия может продлиться до утра, если так долго обсуждать каждую тему.

«Наверное, достаточно говорить о геополитике. Буквально последний вопрос и перейдем к экономике и другим вопросам, касающимся искусственного интеллекта», — сказал модератор.

«Так мы с вами до утра будем», — шутливо заметил Путин. К этому моменту пленарная сессия длилась чуть более трех часов.

ПМЭФ в 2025 году проходит с 18 по 21 июня. В качестве главной темы форума в 2025 году выбрали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

20 июня состоялась пленарная сессия с Путиным. Она продлилась 4 с половиной часа, на ней присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Модератором сессии стал журналист из ОАЭ Надим Котеич.