Президент Индонезии назвал главный урок Нельсона Манделы
Главным уроком и величием экс-президента ЮАР Нельсона Манделы является его стремление к примирению с бывшими врагами, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Трансляцию ведет РБК.
«Для меня настоящая икона, он настоящий герой. И для меня это источник вдохновения <...> величие Нельсона Манделы проявляется в другом <...> он работал над тем, чтобы добиться примирения, примирения с прошлыми врагами. Мне кажется, в этом истинное величие Манделы», — сказал Субианто.
Он подчеркнул, что именно этому он пытается «у него научиться» и «следовать в своей внутренней политике». По словам президента Индонезии, он нашел «примирение с многими моими бывшими оппонентами».
Нельсон Мандела — один из главных борцов за права человека XX в. Он выступал против режима апартеида в ЮАР, защищая интересы темнокожего населения.
В 1962 году Мандела попал в тюрьму. На свободу вышел только в 1990 году. Спустя четыре года был избран президентом ЮАР и положил конец режиму апартеида.
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