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ПМЭФ-2025 ,  
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Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспийского моря

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке создает серьезную угрозу для всех стран региона Каспийского моря, и Россия предпринимает усилия, чтобы вернуть Иран и Израиль на дипломатический путь решения конфликта, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.

«Мы призываем и делаем все, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).

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Она впрямую не назвала угрозу «ядерной», но напомнила о катастрофе на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, которая произошла вследствие землетрясения и последовавшего за ним цунами. «Вспомните Фукусиму. А это была локальная история. Япония имела все возможности локализовать катастрофу», — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова стать посредником между Ираном и Израилем, но в нынешней ситуации востребованность такой роли оценить затруднительно. По словам пресс-секретаря, Россия по-прежнему видит «желание и намерение Израиля продолжать боевые действия».

Песков заявил, что Ближний Восток сейчас «погружается в пучину нестабильности и войны». Он добавил, что военные действия потенциально опасны в том числе для России.

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Персоны
Полина Минаева
Мария Захарова МИД ядерная угроза Каспийское море Иран Израиль
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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