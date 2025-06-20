Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана. Спутниковые снимки
Появились спутниковые снимки с последствиями удара Израиля по тяжеловодному ядерному реактору Ирана в городе Араке. На снимках видны повреждения объекта.
Об ударе Израиль сообщил накануне, 19 июня.
Ядерный комплекс «Хондаб» близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака создавался с 1998 года. Он включает в себя тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший Тегеранский исследовательский реактор, а также установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов