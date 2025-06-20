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Война Израиля и Ирана ,  
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Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана. Спутниковые снимки

Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана попали на фото
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Появились спутниковые снимки с последствиями удара Израиля по тяжеловодному ядерному реактору Ирана в городе Араке. На снимках видны повреждения объекта.

Об ударе Израиль сообщил накануне, 19 июня.

Израиль ударил по району тяжеловодного реактора в Иране
Политика
Фото:Muhammed Turabi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ядерный комплекс «Хондаб» близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака создавался с 1998 года. Он включает в себя тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший Тегеранский исследовательский реактор, а также установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год.

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