Трех лечившихся в Израиле российских детей эвакуировали в Иорданию

Амман, Иордания (Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / Global Look Press)

Российские дипломаты помогли эвакуировать в Иорданию троих детей, находившихся в Израиле на лечении, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, передает «РИА Новости».

«Сегодня рано утром наши дипломаты в сопровождении MDA [служба скорой помощи Израиля] проводили санитарную эвакуацию трех <...> детей, граждан РФ, вместе с их родителями через погранпереход с Иорданией», — заявила Таразевич.

На другой стороне границы группу встречали российские дипломаты.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, с тех пор стороны обмениваются ударами. На момент начала вооруженного конфликта в Иране находились и россияне, в том числе артисты большого симфонического оркестра и Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом».

Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что музыкантов большого симфонического оркестра имени Чайковского эвакуировали из Ирана.