Трех лечившихся в Израиле российских детей эвакуировали в Иорданию
Российские дипломаты помогли эвакуировать в Иорданию троих детей, находившихся в Израиле на лечении, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, передает «РИА Новости».
«Сегодня рано утром наши дипломаты в сопровождении MDA [служба скорой помощи Израиля] проводили санитарную эвакуацию трех <...> детей, граждан РФ, вместе с их родителями через погранпереход с Иорданией», — заявила Таразевич.
На другой стороне границы группу встречали российские дипломаты.
Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, с тех пор стороны обмениваются ударами. На момент начала вооруженного конфликта в Иране находились и россияне, в том числе артисты большого симфонического оркестра и Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом».
Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что музыкантов большого симфонического оркестра имени Чайковского эвакуировали из Ирана.
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