 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В МАГАТЭ призвали не считать данные агентства основанием для атак на Иран

Глава МАГАТЭ Гросси: отчеты агентства не являются основанием для атак на Иран
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Отчет МАГАТЭ не может быть основанием для военных действий, это политическое решение, заявил Гросси. Объявляя о начале операции против Ирана, Израиль указал на доклад, в котором говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Информация, собранная специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно ядерной программы Ирана, вряд ли может быть использована в качестве основания для начала военных действий, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в эфире CNN.

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия — это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым», — сказал Гросси, повторив, что у МАГАТЭ сейчас нет никаких данных о создании ядерного оружия в Иране.

Объявив о начале военной операции против Ирана, Израиль указал на один из докладов МАГАТЭ, где говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%, что, по мнению Израиля, служит шагом к созданию ядерного оружия. Как позднее отмечал Гросси, в отчете, который широко цитировала израильская сторона, указано, что Иран единственный в мире обогащает уран до более высокого уровня, чем другие страны, поэтому и «были основания для беспокойства». «Но о том, что они создают и производят ядерное оружие, нет, мы этого не говорили», — сказал он телеканалу Sky News.

Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Комментарии Гросси прозвучали после того, как глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что глава МАГАТЭ «нарушил обязательства по иранской программе мирного атома». Он предупредил, что Иран предпримет необходимые «юридические шаги» из-за «бездействия» со стороны Гросси.

Израиль продолжает атаковать объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана с 13 июня. Удару подвергся в том числе центр в Натанзе, где производили уран, обогащенный до 60%. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов, чтобы создать как минимум 15 ядерных бомб, для этого необходимо добиться обогащения урана до 90%.

Иран начал ответную военную операцию и атаковал израильские объекты. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал израильской стороне «мучительную и горькую судьбу». Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения». Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергетику.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
МАГАТЭ Иран Израиль ядерная программа
Материалы по теме
МАГАТЭ не увидело доказательств создания Ираном ядерного оружия
Политика
МАГАТЭ сообщило об ударах по производству центрифуг в Иране
Политика
МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана попали на фото Политика, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
В России запустили клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс» Общество, 12:50
Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян Политика, 12:48
L'Equipe узнала о готовности «Монако» продать Головина Спорт, 12:45
Глава ФНС высказался за легализацию продажи криптовалют в России Крипто, 12:44
Пашинян прилетел в Стамбул для встречи с президентом Турции Политика, 12:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
РЭЦ расширит географию продвижения бренда «Сделано в России» Отрасли, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Песков оценил возможность посредничества России на Ближнем Востоке Политика, 12:25
Московский метрополитен провел первый платеж цифровым рублем юрлицу Город, 12:19
В МХТ началась церемония прощания с Натальей Теняковой Общество, 12:19
Минобороны сообщило о занятии Московки Политика, 12:17
Глава КАМАЗа рассказал об ответе на нежелание молодежи покупать машины Бизнес, 12:15