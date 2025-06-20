В МАГАТЭ призвали не считать данные агентства основанием для атак на Иран

Отчет МАГАТЭ не может быть основанием для военных действий, это политическое решение, заявил Гросси. Объявляя о начале операции против Ирана, Израиль указал на доклад, в котором говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%

Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Информация, собранная специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно ядерной программы Ирана, вряд ли может быть использована в качестве основания для начала военных действий, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в эфире CNN.

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия — это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым», — сказал Гросси, повторив, что у МАГАТЭ сейчас нет никаких данных о создании ядерного оружия в Иране.

Объявив о начале военной операции против Ирана, Израиль указал на один из докладов МАГАТЭ, где говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%, что, по мнению Израиля, служит шагом к созданию ядерного оружия. Как позднее отмечал Гросси, в отчете, который широко цитировала израильская сторона, указано, что Иран единственный в мире обогащает уран до более высокого уровня, чем другие страны, поэтому и «были основания для беспокойства». «Но о том, что они создают и производят ядерное оружие, нет, мы этого не говорили», — сказал он телеканалу Sky News.

Комментарии Гросси прозвучали после того, как глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что глава МАГАТЭ «нарушил обязательства по иранской программе мирного атома». Он предупредил, что Иран предпримет необходимые «юридические шаги» из-за «бездействия» со стороны Гросси.

Израиль продолжает атаковать объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана с 13 июня. Удару подвергся в том числе центр в Натанзе, где производили уран, обогащенный до 60%. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов, чтобы создать как минимум 15 ядерных бомб, для этого необходимо добиться обогащения урана до 90%.

Иран начал ответную военную операцию и атаковал израильские объекты. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал израильской стороне «мучительную и горькую судьбу». Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения». Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергетику.