Глава X5 Group пообещала восстановить разрушенную в Судже «Пятерочку»

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Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже Курской области будет восстановлено, заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева на ПМЭФ.

Компания подписала соглашение с Курской областью о развитии долгосрочного сотрудничества и помощи в восстановлении региона. По словам Лобачевой, строительство нового магазина займет до четырех месяцев, а рядом построят сквер с мемориальной аллеей.

«Отдельно обсудили восстановление той самой суджинской «Пятерочки». Сделаем там новый, современный магазин со всеми технологиями, а рядом расположится очень красивый сквер, в котором будет мемориальная аллея. Это будет место притяжения и памяти о тех событиях, которые там происходили», — сказала Лобачева.

Магазин сильно пострадал во время вторжения ВСУ в Курскую область, которое началось в августе 2024 года.

В марте врио губернатора Александр Хинштейн сказал, что «ставшую легендарной «Пятерочку» могут оставить для напоминания о захвате города.

«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — сказал Хинштейн.