Неизвестные «заминировали» все магазины «Пятерочка» в Подмосковье

В экстренные службы поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов во всех магазинах сети супермаркетов «Пятерочка» в Подмосковье, сообщил РБК представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
В регионе работает более 1500 точек сети «Пятерочка», добавил представитель компании. Аналогичные звонки и приостановка работы магазинов производилась в трех московских «Перекрестках», уточнили в пресс-службе компании.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, помимо всех «Пятерочек» в Подмосковье сообщения о минировании получили также в пяти торговых центрах в столице.
Новая волна эвакуаций в России началась в конце ноября. Сначала сообщения о минировании получали суды в Москве и Санкт-Петербурге, затем они стали поступать в образовательные учреждения, торговые центры и другие объекты.