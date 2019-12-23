Неизвестные «заминировали» все магазины «Пятерочка» в Подмосковье

В Подмосковье работает более 1,5 тыс. магазинов «Пятерочка», все они в понедельник были «заминированы». Очередная волна ложных сообщений об угрозах взрыва в России длится уже почти месяц

В экстренные службы поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов во всех магазинах сети супермаркетов «Пятерочка» в Подмосковье, сообщил РБК представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

В регионе работает более 1500 точек сети «Пятерочка», добавил представитель компании. Аналогичные звонки и приостановка работы магазинов производилась в трех московских «Перекрестках», уточнили в пресс-службе компании.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, помимо всех «Пятерочек» в Подмосковье сообщения о минировании получили также в пяти торговых центрах в столице.

Новая волна эвакуаций в России началась в конце ноября. Сначала сообщения о минировании получали суды в Москве и Санкт-Петербурге, затем они стали поступать в образовательные учреждения, торговые центры и другие объекты.