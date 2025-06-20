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ПМЭФ-2025 ,  
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ВТБ инвестирует ₽72,7 млрд в инфраструктуру новых регионов России

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ПМЭФ-2025
ВТБ инвестирует 72,7 млрд руб. в инфраструктуру новых регионов. Деньги пойдут на улучшение связи, строительство бизнес-квартала в Донецке и создание сети магазинов с логистикой в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

До 2030 года банк ВТБ профинансирует инфраструктурные проекты холдинга «АйСи Групп» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на общую сумму 72,7 млрд руб. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе банка.

До 2030 года банк инвестирует 26 млрд руб. в развитие оператора мобильной и фиксированной связи для расширения покрытия сети, повышения качества связи и скорости интернета в новых регионах. Еще 20,7 млрд руб. будет вложено в многофункциональный квартал «Белый лебедь» в Донецке площадью 100 тыс. кв. м с офисами и торговыми объектами.

Также банк вложит 26 млрд руб. в открытие 500 магазинов «у дома». Планируется строительство пяти продуктовых гипермаркетов и пяти гипермаркетов детских товаров. Предполагается и создание распределительного центра на 56 тыс. кв.м и приобретение более 300 грузовых автомобилей. Первые магазины «у дома» уже открыты в Донецке и Луганске.

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В числе крупных компаний, уже пришедших в новые регионы, есть операторы связи «большой четверки» — «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и МТС, «Миранда-Медиа», а также виртуальные операторы, например, «Сбермобайл». В ЛНР в 2015 году работает собственный сотовый оператор — «Республиканский оператор связи» (РОС, бренд «Феникс»). Тогда же свой сотовый оператор «Лугаком» появился и в ЛНР. Согласно плану Роскомнадзора, к концу 2025 года все новые регионы России должны быть покрыты сетями связи к концу 2025 года.

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