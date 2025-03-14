Путин ограничил для иностранцев сделки с недвижимостью в новых регионах

Восстановление строителями жилых домов, разрушенных в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, март 2025 года, Луганск (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий регистрацию недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях для граждан недружественных государств только по специальному разрешению.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление», — следует из указа.

Путин в марте 2022 года ввел в России новые правила для сделок с недвижимостью, в которых участвуют иностранцы из недружественных стран. Согласно указу президента, это дополнительные временные меры экономического характера «по обеспечению финансовой стабильности».

С тех пор без разрешения запрещены сделки с недвижимостью, которые влекут за собой переход права собственности и совершаются с иностранными лицами из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении России. Это касается сделок купли-продажи, мены, дарения и так далее.



«Без разрешения иностранцы не смогут ни продать, ни купить недвижимость, находящуюся в России. Напомним, что под недвижимостью понимаются не только здания, помещения и прочее, но и земельные участки», — пояснила тогда эксперт Екатерина Котова.