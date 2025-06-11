Минобороны потребовало взыскать почти ₽930 млн с «Туполева»
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Минобороны к АО «Туполев» с требованием взыскать почти 930 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте суда. Заявление было зарегистрировано в пятницу, 6 июня.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей», — сообщили ТАСС в суде.
Подробности дела в карточке не раскрыты.
АО «Туполев» — российское предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве и обслуживании ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»), которая входит в структуру ГК «Ростех».
Ранее, 8 июня, ведомство потребовало взыскать с ООО «Воскресенский завод Машиностроитель» почти 38 млн руб.
Воскресенский завод «Машиностроитель» специализируется на производстве оборудования для ЖКХ, гидромеханизации, горнодобывающей промышленности, а также занимается металлообработкой и машиностроением.
В конце мая Минобороны подало два иска к АО «Военторг» на сумму 134 тыс. руб. Предварительное заседание назначено на 7 июля. Кроме того, ведомство требует почти 2,7 млрд руб. от ПАО «Судостроительный завод Вымпел».
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