В Харькове прогремели взрывы

В Харькове произошло как минимум два взрыва, сообщает украинское издание «Суспільне».

«Удары были зафиксированы, предварительно, по Основянскому району», — написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что на месте одного из ударов начался пожар.

В ночь на 10 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего, по данным «Страна.ua», «РБК Украина» и «Суспiльне», в столице Украины произошел сильный пожар, а улицы города заволокло густым дымом. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о нескольких пожарах и четырех пострадавших в результате атаки беспилотников.

В ночь на 7 июня в Харькове прогремело более 50 взрывов. Терехов назвал произошедшее «мощнейшей атакой» с начала военных действий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергообъектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.