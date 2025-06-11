 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове загорелся военкомат

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове загорелся военкомат
Video

В Новобаварском районе Харькова загорелся военкомат, сообщает издание «Страна.ua».

По предварительной информации, в здание попала молния, сообщил источник «РБК Украина».

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине военкомат Харьков пожар Украина
Материалы по теме
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Политика
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
В Харькове прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 20:04
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России Политика, 22:10
«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду» Спорт, 21:57
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки» Политика, 21:44
Бессент заявил, что США летом может ждать дефолт по госдолгу Политика, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Харькове загорелся военкомат Политика, 21:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин потребовал не ставить новые системы вооружений «в чистом поле» Политика, 21:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:10
Россиянки разыграют путевку в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 21:00
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
В ЮАР выпал снег. Видео Общество, 20:49
Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге Спорт, 20:43
Совет фонда «Защитники Отечества» определил новые направления помощи Политика, 20:43