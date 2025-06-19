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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Волгограда закрыли для полетов третий раз за день

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Для полетов гражданских воздушных судов временно закрыли аэропорт Волгограда, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — написал он.

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда третий раз за день.

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Фото:Минобороны России

Утром 19 июня в 8:31 мск в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов.

Через шесть часов Кореняко сообщил о снятии ограничений в воздушной гавани Волгограда, отметив, что во время их действия три лайнера ушли на запасные аэродромы.

Ограничения на полеты в Волгограде вводили также ночью, они действовали около двух с половиной часов.

По данным местных властей, ВСУ совершили массированную атаку дронами на Калачевский, Городищенский районы и южную часть Волгограда. Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотники, пострадавших не было.

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Плугина Ирина
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