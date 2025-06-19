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Военная операция на Украине ,  
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Волгоградский губернатор сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Волгоградский губернатор Бочаров: отражена массированная атака БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО уничтожили дроны в нескольких районах Волгоградской области, пострадавших нет. В ночь на 19 июня об атаках БПЛА сообщили еще власти Ростовской и Смоленской областей. В Белгородской области объявили ракетную опасность.

Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Дроны сбиты в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших и повреждений объектов нет», — добавил губернатор.

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Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночью «воздушной атаки врага», дрон сбит в Миллеровском районе. Он добавил: «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется».

Также в Смоленской области уничтожили 12 беспилотников за ночь, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал местный житель.

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Волгоградская область Ростовская область Андрей Бочаров Волгоград
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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