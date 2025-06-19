Волгоградский губернатор сообщил об отражении массированной атаки БПЛА
Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Дроны сбиты в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.
«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших и повреждений объектов нет», — добавил губернатор.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночью «воздушной атаки врага», дрон сбит в Миллеровском районе. Он добавил: «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется».
Также в Смоленской области уничтожили 12 беспилотников за ночь, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал местный житель.
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