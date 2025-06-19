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Политика ,  
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Швыдкой заявил о новой Берлинской стене между Россией и Западом

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Между Россией и Западом выросла новая психологическая Берлинская стена, гораздо больше прежней, которая была разрушена в 1989 году, заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2025.

Вспоминая события 1989 года, он рассказал, что снимал фильм в Берлине, когда начали ломать Берлинскую стену. Спустя год он выступал в конгрессе Европейского вещательного союза в Берлине.

«И я там выступал и сказал, что, знаете, я был свидетелем и участником того, как ломали Берлинскую стену. И мне казалось, что вот оно, европейское единение, что вот оно, наступит то, о чем мы все мечтали», — сказал Швыдкой.

Однако, по его словам, спустя десять лет «эта стена выросла значительно больше, чем она была в реальности».

«Это отношение к России как к чему-то постороннему оказалось значительно больше, чем когда была холодная война, <...> это результат вот этой психологической стены, которая выросла между странами «семерки», скажем так, и Россией», — считает спецпредставитель президента.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Берлинская стена была возведена в августе 1961 года по решению властей ГДР и СССР, чтобы остановить массовый отток граждан в Западный Берлин. Она стала символом «холодной войны» и раскола Европы.

9 ноября 1989 года стену начали разрушать после ослабления контроля и массовых протестов, которые в конечном итоге привели к объединению Германии.

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Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Берлинская стена Михаил Швыдкой Россия Запад
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